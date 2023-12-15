Баранова Ольга Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.10.2008
Дочь: Баранова Виктория Николаевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
10.12.2012
Сын: Матвеев Вячеслав Михайлович
Отец ребёнка: Матвеев Михаил Сергеевич
Рождение ребёнка
05.04.2020
Дочь: Баранова Анастасия Николаевна
Отец ребёнка: Матвеев Михаил Сергеевич