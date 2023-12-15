Баранова Ольга Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баранова Ольга Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Баранов Николай Алексеевич

Мать: Баранова Татьяна Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Матвеев Михаил Сергеевич

Рождение ребёнка
26.10.2008

Дочь: Баранова Виктория Николаевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
10.12.2012

Сын: Матвеев Вячеслав Михайлович

Отец ребёнка: Матвеев Михаил Сергеевич

Рождение ребёнка
05.04.2020

Дочь: Баранова Анастасия Николаевна

Отец ребёнка: Матвеев Михаил Сергеевич

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