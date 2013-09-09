Кулижников Олег Дольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кулижников Олег Дольевич

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Место рождения

Воркута, Воркута, Республика Коми

Дата рождения

04.06.1964

Дата смерти

09.09.2013

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1964

Отец: не указан

Мать: не указана

Воркута, Воркута, Республика Коми
Место жительства
По 1987
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Место жительства
С 2000 по 2013
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
09.09.2013
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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