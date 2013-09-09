Кулижников Олег Дольевич
Место рождения
Дата рождения04.06.1964
Дата смерти09.09.2013
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1964
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
По 1987
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Место жительства
С 2000 по 2013
Смерть
09.09.2013