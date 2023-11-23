Баглаеко Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баглаеко Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

YB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Баглаенко (Токарчук)) Тамара Васильевна

Рождение ребёнка
1946

Сын: Баглаеко Василий Васильевич

Мать ребёнка: (Баглаенко (Токарчук)) Тамара Васильевна

Рождение ребёнка
1946

Сын: Баглаеко Михаил Васильевич

Мать ребёнка: (Баглаенко (Токарчук)) Тамара Васильевна

Рождение ребёнка
28.11.1948

Дочь: (Панченко (Баглаенко)) Лариса Васильевна

Мать ребёнка: (Баглаенко (Токарчук)) Тамара Васильевна

Смерть
Неизвестно

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