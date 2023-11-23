Баглаеко Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1946
Сын: Баглаеко Василий Васильевич
Мать ребёнка: (Баглаенко (Токарчук)) Тамара Васильевна
Рождение ребёнка
1946
Сын: Баглаеко Михаил Васильевич
Мать ребёнка: (Баглаенко (Токарчук)) Тамара Васильевна
Рождение ребёнка
28.11.1948
Дочь: (Панченко (Баглаенко)) Лариса Васильевна
Мать ребёнка: (Баглаенко (Токарчук)) Тамара Васильевна
Смерть
Неизвестно