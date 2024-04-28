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Зубовленко Александр

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Место рождения

Мозырь

Дата рождения

30.07.1991

Пол

Мужской

Отец

1964 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1991

Отец: Зубовленко Александр Вячеславович

Мать: скрыто настройками приватности

Мозырь
Работа или профессия
Неизвестно
Режиссёр монтажа
Работа или профессия
Неизвестно
Режиссёр документального кино | Current occupation:1
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Московский проспект 44-263
Current address:1
Место жительства
Неизвестно
Образование
С 2011 по 27.06.2013
Государственный академический университет гуманитарных наук, Москва
Экономический, Менеджмент
Образование
С 01.09.2012 по 30.06.2017
Всероссийский государственный университет кинематографии им. С.А. Герасимова, Москва
Режиссёрский факультет. Кафедра режиссуры неигрового фильма.

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