Зубовленко Александр
Место рожденияМозырь
Дата рождения30.07.1991
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1991
Отец: Зубовленко Александр Вячеславович
Мать: скрыто настройками приватности
Мозырь
Работа или профессия
Неизвестно
Режиссёр монтажа
Работа или профессия
Неизвестно
Режиссёр документального кино | Current occupation:1
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Московский проспект 44-263
Current address:1
Место жительства
Неизвестно
Образование
С 2011 по 27.06.2013
Государственный академический университет гуманитарных наук, Москва
Экономический, Менеджмент
Образование
С 01.09.2012 по 30.06.2017
Всероссийский государственный университет кинематографии им. С.А. Герасимова, Москва
Режиссёрский факультет. Кафедра режиссуры неигрового фильма.