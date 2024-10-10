Желтова (Коновкина) Дарья Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения20.03.1994
ПолЖенский
Отец
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Мать
Скрыто настройками приватности
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1994
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Образование
С 2011 по 2016
ВГУ, факультет РГФ, вечернее отделение, кафедра перевода и переводоведения