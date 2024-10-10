Желтова (Коновкина) Дарья Дмитриевна 20.03.1994 — найти родственников по фамилии на Familio
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Желтова (Коновкина) Дарья Дмитриевна

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Место рождения

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область

Дата рождения

20.03.1994

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

ДЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1994

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Место жительства
Неизвестно
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Образование
С 2011 по 2016
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
ВГУ, факультет РГФ, вечернее отделение, кафедра перевода и переводоведения

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