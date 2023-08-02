Борисов Иван Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБорисов Иван Дмитриевич

Борисов Иван Дмитриевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1894

Дата смерти

1975

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: Борисов Дмитрий Архипович

Мать: Борисова ?

Рождение ребёнка
15.09.1923

Сын: Борисов Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Борисова Мария Николаевна

Рождение ребёнка
1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Борисова Мария Николаевна

Рождение ребёнка
1934

Сын: Борисов Григорий

Мать ребёнка: Борисова Александра

Рождение ребёнка
1937

Дочь: Корома Мария

Мать ребёнка: Борисова Александра

Рождение ребёнка
1942

Сын: Борисов Николай

Мать ребёнка: Борисова Александра

Рождение ребёнка
1945

Сын: Борисов Виктор

Мать ребёнка: Борисова Александра

Рождение ребёнка
1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Борисова Александра

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Борисова Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Амельчук Александра

Мать ребёнка: Борисова Мария Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Борисова Мария Николаевна

Смерть
1975
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close