Борисов Иван Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1894
Дата смерти1975
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: Борисов Дмитрий Архипович
Мать: Борисова ?
Рождение ребёнка
15.09.1923
Мать ребёнка: Борисова Мария Николаевна
Рождение ребёнка
1926
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Борисова Мария Николаевна
Рождение ребёнка
1934
Сын: Борисов Григорий
Мать ребёнка: Борисова Александра
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Корома Мария
Мать ребёнка: Борисова Александра
Рождение ребёнка
1942
Сын: Борисов Николай
Мать ребёнка: Борисова Александра
Рождение ребёнка
1945
Сын: Борисов Виктор
Мать ребёнка: Борисова Александра
Рождение ребёнка
1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Борисова Александра
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Борисова Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Амельчук Александра
Мать ребёнка: Борисова Мария Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1975