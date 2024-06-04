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Швагрин Василий Феодорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Швагрин Феодор Иванович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ульянова Агафия Михайловна

Рождение ребёнка
27.04.1906

Дочь: Швагрина Александра Васильевна

Мать ребёнка: Ульянова Агафия Михайловна

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно

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