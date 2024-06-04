Швагрин Василий Феодорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: Швагрин Феодор Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.04.1906
Дочь: Швагрина Александра Васильевна
Мать ребёнка: Ульянова Агафия Михайловна
Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно