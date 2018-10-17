Пашкова (Бабкина) Галина Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пашкова (Бабкина) Галина Константиновна

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Место рождения

Свирск, Свирское, Иркутская область

Дата рождения

18.06.1943

Дата смерти

17.10.2018

Пол

Женский

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1943

Отец: Бабкин Константин Иннокентьевич

Мать: Бабкина Екатерина Ивановна

Свирск, Свирское, Иркутская область
Рождение ребёнка
23.02.1966

Дочь: Наталья Александровна

Отец ребёнка: Пашков Александр Сергеевич

Свирск, Свирское, Иркутская область
Рождение ребёнка
13.09.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пашков Александр Сергеевич

Свирск, Свирское, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пашков Александр Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
17.10.2018
Свирск, Свирское, Иркутская область
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Свирск, Свирское, Иркутская область
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