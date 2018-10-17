Пашкова (Бабкина) Галина Константиновна
Место рождения
Дата рождения18.06.1943
Дата смерти17.10.2018
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1943
Рождение ребёнка
23.02.1966
Дочь: Наталья Александровна
Отец ребёнка: Пашков Александр Сергеевич
Рождение ребёнка
13.09.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пашков Александр Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.10.2018
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно