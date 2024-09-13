Мельникова Анастасия Фокеевна 1900 — найти родственников по фамилии на Familio
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Мельникова Анастасия Фокеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

1970

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.08.1927

Дочь: Кузнецова Нина Александрова

Отец ребёнка: Кузнецов Александр Кузьмич

Ульяновская обл. Барышевский р-н, с.Ананьино
Рождение ребёнка
1932

Дочь: Кузнецова Зоя Александровна

Отец ребёнка: Кузнецов Александр Кузьмич

Смерть
1970

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