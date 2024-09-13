Мельникова Анастасия Фокеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смерти1970
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.08.1927
Дочь: Кузнецова Нина Александрова
Отец ребёнка: Кузнецов Александр Кузьмич
Ульяновская обл. Барышевский р-н, с.Ананьино
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Кузнецова Зоя Александровна
Отец ребёнка: Кузнецов Александр Кузьмич
Смерть
1970