Федорова Лидия Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1942
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1942
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
30.11.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно