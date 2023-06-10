Герасимов Алексей Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Константин
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кошкина Марфа Гавриловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
28.03.1932
Дочь: Александрова (Герасимова) Марфа Алексеевна
Мать ребёнка: Кошкина Марфа Гавриловна
Смерть
Неизвестно