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Герасимов Алексей Константинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Константин

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кошкина Марфа Гавриловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
28.03.1932

Дочь: Александрова (Герасимова) Марфа Алексеевна

Мать ребёнка: Кошкина Марфа Гавриловна

Смерть
Неизвестно

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