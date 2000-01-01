Давыдова Татьяна Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДавыдова Татьяна Трофимовна

Давыдова Татьяна Трофимовна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1811 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
20.07.1802

Сын: Давыдов Илья

Отец ребёнка: Давыдов Семен

Нижнее Чуево, Тамбовская область, Россия
Крестный Парамон Любушкин
Рождение
1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1838

Сын: Давыдов Иван

Отец ребёнка: Давыдов Семен

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Давыдов Семен

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close