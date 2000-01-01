Давыдова Татьяна Трофимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1811
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
20.07.1802
Сын: Давыдов Илья
Отец ребёнка: Давыдов Семен
Нижнее Чуево, Тамбовская область, Россия
Крестный Парамон Любушкин
Рождение
1811
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1838
Сын: Давыдов Иван
Отец ребёнка: Давыдов Семен
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Давыдов Семен
Смерть
Неизвестно