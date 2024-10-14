Долгушев (Долгушин) Тимофей Семенович 1725 — найти родственников по фамилии на Familio

Долгушев (Долгушин) Тимофей Семенович

Автор
ОД
Долгушева О.

мужской, родился 1725

умер Неизвестно

Отец
Долгушев (Долгушин) Семен Владимирович1697 г.р.
Мать
Долгушева Евдокия Алексеевна1712 г.р.
Супруги
Долгушева (Куликова) Прасковья Константиновна1722 г.р.
Дети
Долгушев (Долгушин) Василий Тимофеевич1745 г.р.
Долгушев (Долгушин) Федор Тимофеевич1748 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725

Отец: Долгушев (Долгушин) Семен Владимирович

Мать: Долгушева Евдокия Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Долгушева (Куликова) Прасковья Константиновна

Рождение ребёнка
1745

Сын: Долгушев (Долгушин) Василий Тимофеевич

Мать ребёнка: Долгушева (Куликова) Прасковья Константиновна

Рождение ребёнка
1748

Сын: Долгушев (Долгушин) Федор Тимофеевич

Мать ребёнка: Долгушева (Куликова) Прасковья Константиновна

Рождение ребёнка
1749

Сын: Долгушев (Долгушин) Борис Тимофеевич

Мать ребёнка: Долгушева (Куликова) Прасковья Константиновна

Рождение ребёнка
1751

Сын: Долгушев (Долгушин) Михаил Тимофеевич

Мать ребёнка: Долгушева (Куликова) Прасковья Константиновна

Рождение ребёнка
1753

Сын: Долгушев (Долгушин) Лев Тимофеевич

Мать ребёнка: Долгушева (Куликова) Прасковья Константиновна

Рождение ребёнка
1757

Дочь: (Долгушева) Анна Тимофеевна

Мать ребёнка: Долгушева (Куликова) Прасковья Константиновна

Рождение ребёнка
1761

Дочь: (Долгушева) Устинья Тимофеевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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