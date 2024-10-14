Долгушев (Долгушин) Тимофей Семенович
мужской, родился 1725
умер Неизвестно
ОтецДолгушев (Долгушин) Семен Владимирович1697 г.р.
МатьДолгушева Евдокия Алексеевна1712 г.р.
Супруги
Дети
Долгушев (Долгушин) Федор Тимофеевич1748 г.р.Показать еще 5
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1745
Сын: Долгушев (Долгушин) Василий Тимофеевич
Мать ребёнка: Долгушева (Куликова) Прасковья Константиновна
Рождение ребёнка
1748
Сын: Долгушев (Долгушин) Федор Тимофеевич
Мать ребёнка: Долгушева (Куликова) Прасковья Константиновна
Рождение ребёнка
1749
Сын: Долгушев (Долгушин) Борис Тимофеевич
Мать ребёнка: Долгушева (Куликова) Прасковья Константиновна
Рождение ребёнка
1751
Сын: Долгушев (Долгушин) Михаил Тимофеевич
Мать ребёнка: Долгушева (Куликова) Прасковья Константиновна
Рождение ребёнка
1753
Рождение ребёнка
1757
Дочь: (Долгушева) Анна Тимофеевна
Мать ребёнка: Долгушева (Куликова) Прасковья Константиновна
Рождение ребёнка
1761
Дочь: (Долгушева) Устинья Тимофеевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно