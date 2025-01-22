Амбарова (Пономарёва) Мария Ивановна
женский, родилась 1921, п.Зайково
умерла 2003
Супруги
Амбаров Дмитрий Андреевич06.11.1922 г.р.
Дети
Амбаров Александр ДмитриевичНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921
Отец: не указан
Мать: не указана
п.Зайково
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Амбаров Дмитрий Андреевич
посёлок Зайково, Ирбитский район, Ирбитского района Свердловской области
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Амбаров Дмитрий Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Амбаров Александр Дмитриевич
Отец ребёнка: Амбаров Дмитрий Андреевич
посёлок Зайково, Ирбитский район, Ирбитского района Свердловской области
Смерть
2003