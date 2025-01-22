Амбарова (Пономарёва) Мария Ивановна 1921 — найти родственников по фамилии на Familio
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Амбарова (Пономарёва) Мария Ивановна

Автор
СР
Ряховский С.

женский, родилась 1921, п.Зайково

умерла 2003

Супруги
Амбаров Дмитрий Андреевич06.11.1922 г.р.
Дети
Амбаров Александр ДмитриевичНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921

Отец: не указан

Мать: не указана

п.Зайково

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Амбаров Дмитрий Андреевич

посёлок Зайково, Ирбитский район, Ирбитского района Свердловской области

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Амбаров Дмитрий Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Амбаров Дмитрий Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Амбаров Александр Дмитриевич

Отец ребёнка: Амбаров Дмитрий Андреевич

посёлок Зайково, Ирбитский район, Ирбитского района Свердловской области

Смерть
2003

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