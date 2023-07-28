Хвостикова Агафья Денисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хвостикова Агафья Денисовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хвостиков Константин Семёнович

Рождение ребёнка
29.03.1869

Сын: Хвостиков Иван Константинович

Отец ребёнка: Хвостиков Константин Семёнович

Рождение ребёнка
22.11.1876

Дочь: Хвостикова Екатерина Константиновна

Отец ребёнка: Хвостиков Константин Семёнович

Рождение ребёнка
13.10.1885

Дочь: Хвостикова Параскева Константиновна

Отец ребёнка: Хвостиков Константин Семёнович

Смерть
Неизвестно

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