Хвостикова Агафья Денисовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.03.1869
Сын: Хвостиков Иван Константинович
Отец ребёнка: Хвостиков Константин Семёнович
Рождение ребёнка
22.11.1876
Дочь: Хвостикова Екатерина Константиновна
Отец ребёнка: Хвостиков Константин Семёнович
Рождение ребёнка
13.10.1885
Дочь: Хвостикова Параскева Константиновна
Отец ребёнка: Хвостиков Константин Семёнович
Смерть
Неизвестно