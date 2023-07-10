Карманова (Культепина) Пелагея Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
12.02.1820
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
16.01.1822
Сын: Карманов Петр Александрович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
24.10.1823
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
08.11.1826
Сын: Карманов Михаил Александрович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
09.01.1828
Сын: Карманов Павел Александрович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1837
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
?.01.1840
Дочь: Карманова Анна Александровна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно