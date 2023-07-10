Карманова (Культепина) Пелагея Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карманова (Культепина) Пелагея Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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1822 г.р.
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1826 г.р.
1828 г.р.
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Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.02.1820

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
16.01.1822

Сын: Карманов Петр Александрович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
24.10.1823

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
08.11.1826

Сын: Карманов Михаил Александрович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
09.01.1828

Сын: Карманов Павел Александрович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
1837

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
?.01.1840

Дочь: Карманова Анна Александровна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Тверь, город Тверь, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
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