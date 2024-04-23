Давыд Иванович
Место рождения
Дата рождения02.02.1743
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1743
Отец: Иван Васильевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Саламадида Фёдоровна
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1753
Дочь: Екатерина Давыдовна
Мать ребёнка: Аксинья Филипповна
Бракосочетание
1753
Жена: Аксинья Филипповна
Рождение ребёнка
1758
Сын: Алимпий Давыдович
Мать ребёнка: Аксинья Филипповна
Рождение ребёнка
1759
Сын: Фёдор Давыдович
Мать ребёнка: Аксинья Филипповна
Рождение ребёнка
25.06.1766
Дочь: Феврония Давыдовна
Мать ребёнка: Аксинья Филипповна
Рождение ребёнка
Около 1770
Сын: Пётр Давыдович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Анна Давыдовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1780
Сын: Кирилл Давыдович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Варвара Давыдовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
30.07.1787
Сын: Александр Давыдович
Мать ребёнка: Саламадида Фёдоровна