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Давыд Иванович

Место рождения

Карпово, Нелидовский, Тверская область

Дата рождения

02.02.1743

Пол

Мужской

Отец

1714 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1743 г.р.
Около 1740 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1743

Отец: Иван Васильевич

Мать: не указана

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Саламадида Фёдоровна

Место жительства
Неизвестно
Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1753

Дочь: Екатерина Давыдовна

Мать ребёнка: Аксинья Филипповна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Бракосочетание
1753

Жена: Аксинья Филипповна

Рождение ребёнка
1758

Сын: Алимпий Давыдович

Мать ребёнка: Аксинья Филипповна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1759

Сын: Фёдор Давыдович

Мать ребёнка: Аксинья Филипповна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
25.06.1766

Дочь: Феврония Давыдовна

Мать ребёнка: Аксинья Филипповна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1770

Сын: Пётр Давыдович

Мать ребёнка: не указана

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1774

Дочь: Анна Давыдовна

Мать ребёнка: не указана

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1780

Сын: Кирилл Давыдович

Мать ребёнка: не указана

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Варвара Давыдовна

Мать ребёнка: не указана

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
30.07.1787

Сын: Александр Давыдович

Мать ребёнка: Саламадида Фёдоровна

Карпово, Нелидовский, Тверская область

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