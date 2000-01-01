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Оленин Сергей Иванович

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Место рождения

село Локтево, Задонский район, Воронежская область

Дата рождения

20.09.1909

Дата смерти

16.04.1981

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1909

Отец: Оленин Иван Митрофанович

Мать: Оленина Евдокия Ивановна

село Локтево, Задонский район, Воронежская область
Рождение ребёнка
06.02.1939

Сын: Оленин Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Акулина Дмитриевна

село Паниковец Елецкого уезда Орловской губернии
Рождение ребёнка
14.05.1941

Дочь: Зинаида Сергеевна

Мать ребёнка: Акулина Дмитриевна

село Паниковец Елецкого уезда Орловской губернии
Рождение ребёнка
11.08.1942

Дочь: Мария Сергеевна

Мать ребёнка: Акулина Дмитриевна

село Паниковец Елецкого уезда Орловской губернии
Рождение ребёнка
11.08.1942

Дочь: Зинаида Сергеевна

Мать ребёнка: Акулина Дмитриевна

село Паниковец Елецкого уезда Орловской губернии
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акулина Дмитриевна

Смерть
16.04.1981
село Локтево, Задонский район, Воронежская область
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