Оленин Сергей Иванович
Место рождениясело Локтево, Задонский район, Воронежская область
Дата рождения20.09.1909
Дата смерти16.04.1981
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1909
Отец: Оленин Иван Митрофанович
Мать: Оленина Евдокия Ивановна
село Локтево, Задонский район, Воронежская область
Рождение ребёнка
06.02.1939
Сын: Оленин Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Акулина Дмитриевна
село Паниковец Елецкого уезда Орловской губернии
Рождение ребёнка
14.05.1941
Дочь: Зинаида Сергеевна
Мать ребёнка: Акулина Дмитриевна
село Паниковец Елецкого уезда Орловской губернии
Рождение ребёнка
11.08.1942
Дочь: Мария Сергеевна
Мать ребёнка: Акулина Дмитриевна
село Паниковец Елецкого уезда Орловской губернии
Рождение ребёнка
11.08.1942
Дочь: Зинаида Сергеевна
Мать ребёнка: Акулина Дмитриевна
село Паниковец Елецкого уезда Орловской губернии
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Акулина Дмитриевна
Смерть
16.04.1981
село Локтево, Задонский район, Воронежская область