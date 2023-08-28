Федорин Владимир Семёнович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Федорин Семён
Рождение ребёнка
1953
Дочь: Федорина Татьяна Владимировна
Мать ребёнка: Федорина Анна Федоровна
Рождение ребёнка
1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Федорина Анна Федоровна
Рождение ребёнка
1958
Сын: Федорин Виктор Владимирович
Мать ребёнка: Федорина Анна Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Федорина Любовь
Мать ребёнка: Федорина Анна Федоровна
Смерть
Неизвестно