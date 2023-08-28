Федорин Владимир Семёнович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федорин Владимир Семёнович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Федорин Семён

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1953

Дочь: Федорина Татьяна Владимировна

Мать ребёнка: Федорина Анна Федоровна

Рождение ребёнка
1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Федорина Анна Федоровна

Рождение ребёнка
1958

Сын: Федорин Виктор Владимирович

Мать ребёнка: Федорина Анна Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Федорина Любовь

Мать ребёнка: Федорина Анна Федоровна

Смерть
Неизвестно
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