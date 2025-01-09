Терентьева (Прудникова) Анна
Место рожденияРоссия, г. Бийск
Дата рождения06.09.1990
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1990
Отец: Прудников Александр
Россия, г. Бийск
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
25.02.2017
Муж: Терентьев Павел
Россия, г. Бийск
Рождение ребёнка
15.04.2019
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Терентьев Павел
Россия, Алтайский край, г. Бийск