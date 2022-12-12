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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1889 г.р.

Дети

1923 г.р.
1925 г.р.
1927 г.р.
1931 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1923

Дочь: Романова Анна

Отец ребёнка: Матюков Яков

Рождение ребёнка
05.05.1925

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: Матюков Яков

Рождение ребёнка
08.04.1927

Сын: Матюков Василий

Отец ребёнка: Матюков Яков

Матюкова, Лихвинский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
1931

Сын: Матюков Алексей

Отец ребёнка: Матюков Яков

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Матюков Яков

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Матюков Яков

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: утопла
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