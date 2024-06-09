Юрлов Алексей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Юрлов Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Юрлова Анна Петрова
Рождение ребёнка
19.01.1881
Мать ребёнка: Юрлова Анна Петрова
Рождение ребёнка
1883
Сын: Юрлов Александр Алексеевич
Мать ребёнка: Юрлова Анна Петрова
Смерть
Неизвестно