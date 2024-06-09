Юрлов Алексей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юрлов Алексей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Юрлов Иван

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Юрлова Анна Петрова

Рождение ребёнка
19.01.1881

Сын: Юрлов Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Юрлова Анна Петрова

Рождение ребёнка
1883

Сын: Юрлов Александр Алексеевич

Мать ребёнка: Юрлова Анна Петрова

Смерть
Неизвестно

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