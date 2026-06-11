Кривощекова Феврония
женский, родилась 1788
умерла Неизвестно
Супруги
Кривощеков Степан Филипов1794 г.р.
Дети
(Кривощекова) Евфимия Степанова1810 г.р.
Кривощеков Иван Степанов1814 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1810
Дочь: (Кривощекова) Евфимия Степанова
Отец ребёнка: Кривощеков Степан Филипов
Рождение ребёнка
1814
Отец ребёнка: Кривощеков Степан Филипов
Смерть
Неизвестно