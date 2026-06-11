Кривощекова Феврония 1788 — найти родственников по фамилии на Familio

Кривощекова Феврония

Автор
АЛ
Липинская А.

женский, родилась 1788

умерла Неизвестно

Супруги
Кривощеков Степан Филипов1794 г.р.
Дети
(Кривощекова) Евфимия Степанова1810 г.р.
Кривощеков Иван Степанов1814 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кривощеков Степан Филипов

Рождение ребёнка
1810

Дочь: (Кривощекова) Евфимия Степанова

Отец ребёнка: Кривощеков Степан Филипов

Рождение ребёнка
1814

Сын: Кривощеков Иван Степанов

Отец ребёнка: Кривощеков Степан Филипов

Смерть
Неизвестно

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