Горина Мосолова (Гиряева) Вера Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.01.1921
Дата смерти04.07.1995
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1921
Рождение ребёнка
06.03.1942
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Горин Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
08.12.1948
Отец ребёнка: Мосолов Андрей Андреевич
Рождение ребёнка
16.01.1951
Дочь: Мальцева Надежда Андреевна
Отец ребёнка: Мосолов Андрей Андреевич
Рождение ребёнка
27.09.1956
Отец ребёнка: Мосолов Андрей Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.07.1995