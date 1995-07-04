Горина Мосолова (Гиряева) Вера Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горина Мосолова (Гиряева) Вера Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.01.1921

Дата смерти

04.07.1995

Пол

Женский

Добавил:

ГГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1921

Отец: Гиряев Андрей Игнатович

Мать: Гиряева Екатерина Степановна

Рождение ребёнка
06.03.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Горин Василий Григорьевич

Рождение ребёнка
08.12.1948

Сын: Мосолов Сергей Андреевич

Отец ребёнка: Мосолов Андрей Андреевич

Рождение ребёнка
16.01.1951

Дочь: Мальцева Надежда Андреевна

Отец ребёнка: Мосолов Андрей Андреевич

Рождение ребёнка
27.09.1956

Сын: Мосолов Андрей Андреевич

Отец ребёнка: Мосолов Андрей Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мосолов Андрей Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горин Василий Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
04.07.1995
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