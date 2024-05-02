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Богатырев Никифор Георгиевич

Место рождения

Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика

Дата рождения

30.05.1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1897

Отец: Богатырев Егор Васильев

Мать: Богатырева Евдокия Павлова

Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Богатырев Жан Никифорович

Мать ребёнка: Богатырева (Ефимова) Мария Косьмовна

Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика
Работа или профессия
Неизвестно
Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика
Штамповщик кузьнечного цеха в 1918гг
Место жительства
Неизвестно
Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
27.08.1918

Сын: Богатырев Борис Никифорович

Мать ребёнка: Богатырева Антонина Захаровна

Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
08.07.1920

Сын: Богатырев Герман Никифорович

Мать ребёнка: Богатырева Антонина Захаровна

Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
01.02.1922

Дочь: (Богатырева) Муза Никифоровна

Мать ребёнка: Богатырева Антонина Захаровна

Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика
Бракосочетание
03.12.1924

Жена: Богатырева (Ефимова) Мария Косьмовна

Запись 156 . Дело: Р-1700 3 2
Рождение ребёнка
С 1926 по 1928

Сын: Богатырев Владимир Никифорович

Мать ребёнка: Богатырева (Ефимова) Мария Косьмовна

Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1927

Сын: Богатырев Юрий Никифорович

Мать ребёнка: Богатырева (Ефимова) Мария Косьмовна

Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
28.05.1937

Дочь: Вяткина (Богатырева) Муза Никифоровна

Мать ребёнка: Богатырева (Ефимова) Мария Косьмовна

Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
Примерно в 1940-41 год

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