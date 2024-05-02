Богатырев Никифор Георгиевич
Место рождения
Дата рождения30.05.1897
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1897
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Богатырев Жан Никифорович
Мать ребёнка: Богатырева (Ефимова) Мария Косьмовна
Работа или профессия
Неизвестно
Штамповщик кузьнечного цеха в 1918гг
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.08.1918
Сын: Богатырев Борис Никифорович
Мать ребёнка: Богатырева Антонина Захаровна
Рождение ребёнка
08.07.1920
Сын: Богатырев Герман Никифорович
Мать ребёнка: Богатырева Антонина Захаровна
Рождение ребёнка
01.02.1922
Дочь: (Богатырева) Муза Никифоровна
Мать ребёнка: Богатырева Антонина Захаровна
Бракосочетание
03.12.1924
Запись 156 . Дело: Р-1700 3 2
Рождение ребёнка
С 1926 по 1928
Сын: Богатырев Владимир Никифорович
Мать ребёнка: Богатырева (Ефимова) Мария Косьмовна
Рождение ребёнка
1927
Сын: Богатырев Юрий Никифорович
Мать ребёнка: Богатырева (Ефимова) Мария Косьмовна
Рождение ребёнка
28.05.1937
Дочь: Вяткина (Богатырева) Муза Никифоровна
Мать ребёнка: Богатырева (Ефимова) Мария Косьмовна
Смерть
Неизвестно
Примерно в 1940-41 год