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Усова Анна Иванова

Место рождения

Куйтун, Куйтунский муниципальный район, Иркутская область

Дата рождения

1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: не указан

Мать: не указана

Куйтун, Куйтунский муниципальный район, Иркутская область
Год рождения определён расчётно исходя из возраста указанного в ИВ 1839 года -38 лет
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Усов Захар Тимофеев

Куйтун, Куйтунский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1815

Сын: Усов Стефан Захаров

Отец ребёнка: Усов Захар Тимофеев

Куйтун, Куйтунский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1821

Сын: Усов Иван Захаров

Отец ребёнка: Усов Захар Тимофеев

Куйтун, Куйтунский муниципальный район, Иркутская область
Год рождения указан исходя из возраста указанного в ИВ 1839
Рождение ребёнка
1823

Сын: Усов Гавриил Захаров

Отец ребёнка: Усов Захар Тимофеев

Куйтун, Куйтунский муниципальный район, Иркутская область
ИВ 1839, в доме №84, под №269
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Усова Анна Захарова

Отец ребёнка: Усов Захар Тимофеев

Куйтун, Куйтунский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1827

Сын: Усов Константин Захаров

Отец ребёнка: Усов Захар Тимофеев

Куйтун, Куйтунский муниципальный район, Иркутская область
Горд рождения определён рассчётно исходя из возраста указанного в ИВ 1839 г. -12 лет
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Усова Александра Захарова

Отец ребёнка: Усов Захар Тимофеев

Год рождения определён расчётно исходя из возраста указанного в ИВ 1839 -6 лет
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Усова Евдокия Захарова

Отец ребёнка: Усов Захар Тимофеев

Куйтун, Куйтунский муниципальный район, Иркутская область
Год рождения определён расчётно исходя из возраста указанного в ИВ 1839 года -3 г.
Упоминание
1839
Куйтун, Куйтунский муниципальный район, Иркутская область
В ИВ Куйтунской церкви за 1839г. в доме №84 под №310 ка жена Захара Тимофеева Усова
Смерть
Неизвестно

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