Усова Анна Иванова
Место рождения
Дата рождения1801
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
1801
Отец: не указан
Мать: не указана
Год рождения определён расчётно исходя из возраста указанного в ИВ 1839 года -38 лет
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Усов Захар Тимофеев
Рождение ребёнка
1815
Сын: Усов Стефан Захаров
Отец ребёнка: Усов Захар Тимофеев
Рождение ребёнка
1821
Сын: Усов Иван Захаров
Отец ребёнка: Усов Захар Тимофеев
Год рождения указан исходя из возраста указанного в ИВ 1839
Рождение ребёнка
1823
Сын: Усов Гавриил Захаров
Отец ребёнка: Усов Захар Тимофеев
ИВ 1839, в доме №84, под №269
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Усова Анна Захарова
Отец ребёнка: Усов Захар Тимофеев
Рождение ребёнка
1827
Отец ребёнка: Усов Захар Тимофеев
Горд рождения определён рассчётно исходя из возраста указанного в ИВ 1839 г. -12 лет
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Усова Александра Захарова
Отец ребёнка: Усов Захар Тимофеев
Год рождения определён расчётно исходя из возраста указанного в ИВ 1839 -6 лет
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Усова Евдокия Захарова
Отец ребёнка: Усов Захар Тимофеев
Год рождения определён расчётно исходя из возраста указанного в ИВ 1839 года -3 г.
Упоминание
1839
В ИВ Куйтунской церкви за 1839г. в доме №84 под №310 ка жена Захара Тимофеева Усова
Смерть
Неизвестно