Артемьев Юрий Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Артемьев Юрий Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Артемьева Наталья Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ромашевская Татьяна Юрьевна

Мать ребёнка: Артемьева Нина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Артемьева Ирина Юрьевна

Мать ребёнка: Артемьева Нина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Артемьева Наталья Юрьевна

Мать ребёнка: Артемьева Нина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Артемьева Нина Ивановна

Смерть
Неизвестно
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