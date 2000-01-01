Артемьев Юрий Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ромашевская Татьяна Юрьевна
Мать ребёнка: Артемьева Нина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Артемьева Ирина Юрьевна
Мать ребёнка: Артемьева Нина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Артемьева Наталья Юрьевна
Мать ребёнка: Артемьева Нина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Артемьева Нина Ивановна
Смерть
Неизвестно