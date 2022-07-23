Алборова Тебро Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.03.1949
Дата смерти23.07.2022
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1949
Отец: Алборов Дмитрий
Мать: Харебова Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Джикаев Аслан
Отец ребёнка: Джикаев Владимир Ахметович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Джикаев Батраз
Отец ребёнка: Джикаев Владимир Ахметович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Джикаева Лиана
Отец ребёнка: Джикаев Владимир Ахметович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Джикаев Аслан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Джикаев Батраз
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Джикаев Владимир Ахметович
Смерть
23.07.2022