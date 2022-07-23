Алборова Тебро Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алборова Тебро Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.03.1949

Дата смерти

23.07.2022

Пол

Женский

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1949

Отец: Алборов Дмитрий

Мать: Харебова Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Джикаев Аслан

Отец ребёнка: Джикаев Владимир Ахметович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Джикаев Батраз

Отец ребёнка: Джикаев Владимир Ахметович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Джикаева Лиана

Отец ребёнка: Джикаев Владимир Ахметович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Джикаев Аслан

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Джикаев Батраз

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Джикаев Владимир Ахметович

Смерть
23.07.2022
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