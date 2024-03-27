Иванова (Горовацкая) Раиса
Место рожденияНе указано
Дата рождения1912
Дата смерти1990
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: Горовацкий Наум
Мать: Горовацкая Рахиль
Рождение ребёнка
1935
Сын: Иванов Владимир
Отец ребёнка: Иванов Тимофей Матвеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Биологический факультет Иркутского университета
биолог, специалист по сибирскому кедру
Смерть
1990
г. Нрвосибирск