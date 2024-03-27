Иванова (Горовацкая) Раиса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова (Горовацкая) Раиса

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Дата смерти

1990

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Горовацкий Наум

Мать: Горовацкая Рахиль

Рождение ребёнка
1935

Сын: Иванов Владимир

Отец ребёнка: Иванов Тимофей Матвеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Тимофей Матвеевич

Работа или профессия
Неизвестно
Биологический факультет Иркутского университета
биолог, специалист по сибирскому кедру
Смерть
1990
г. Нрвосибирск
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