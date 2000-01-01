Троянов Владимир Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Троянов Владимир Викторович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Троянов Виктор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.11.1977

Дочь: Троянова Вера Владимировна

Мать ребёнка: Троянова Галина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Троянов Владимир Владимирович

Мать ребёнка: Троянова Галина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Троянов Александр Владимирович

Мать ребёнка: Троянова Галина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Панфилова Лидия Владимировна

Мать ребёнка: Троянова Галина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Троянов Евгений Владимирович

Мать ребёнка: Троянова Галина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Троянова Галина Ивановна

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