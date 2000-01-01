Троянов Владимир Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Троянов Виктор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.11.1977
Дочь: Троянова Вера Владимировна
Мать ребёнка: Троянова Галина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Троянов Владимир Владимирович
Мать ребёнка: Троянова Галина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Троянов Александр Владимирович
Мать ребёнка: Троянова Галина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Панфилова Лидия Владимировна
Мать ребёнка: Троянова Галина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Троянов Евгений Владимирович
Мать ребёнка: Троянова Галина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Троянова Галина Ивановна