Игнатьева Фотиния
Место рожденияНе указано
Дата рождения1718
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1746
Дочь: Игнатьева Неонила Яковлевна
Отец ребёнка: Игнатьев Яков Михайлович
Рождение ребёнка
1758
Сын: Игнатьев Родион Яковлевич
Отец ребёнка: Игнатьев Яков Михайлович
Рождение ребёнка
1771
Дочь: Игнатьева Евдокия Яковлевна
Отец ребёнка: Игнатьев Яков Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно