Игнатьева Фотиния — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Игнатьева Фотиния

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1718

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1718

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1746

Дочь: Игнатьева Неонила Яковлевна

Отец ребёнка: Игнатьев Яков Михайлович

Кокшарка, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1758

Сын: Игнатьев Родион Яковлевич

Отец ребёнка: Игнатьев Яков Михайлович

Кокшарка, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1771

Дочь: Игнатьева Евдокия Яковлевна

Отец ребёнка: Игнатьев Яков Михайлович

Кокшарка, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Игнатьев Яков Михайлович

Смерть
Неизвестно
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