(Гордеева) Клавдия
Место рождения
Дата рождения29.12.1928
Дата смерти22.10.1964
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1928
Отец: Гордеев Павел
Мать: Иринья
Рождение ребёнка
17.10.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мишкин Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мишкин Михаил
Смерть
22.10.1964