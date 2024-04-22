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(Гордеева) Клавдия

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Место рождения

Декнаволок, Кондопожский муниципальный район, Республика Карелия

Дата рождения

29.12.1928

Дата смерти

22.10.1964

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1928

Отец: Гордеев Павел

Мать: Иринья

Декнаволок, Кондопожский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
17.10.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мишкин Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мишкин Михаил

Смерть
22.10.1964
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