Шурига Пелагея Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шурига Пелагея Николаевна

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Место рождения

Харьков, Украина

Дата рождения

1900

Дата смерти

10.06.1980

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Харьков, Украина
Место жительства
С 1941 по 1945
Ирбит, город Ирбит, Свердловская область
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
10.06.1980
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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