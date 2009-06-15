Чичков Владимир Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.02.1937
Дата смерти15.06.2009
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
01.02.1937
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.04.1962
Сын: Чичков Евгений Владиирович
Мать ребёнка: Чичкова Нина Сергеевна
Рождение ребёнка
17.10.1967
Сын: Чичков Николай Владимирович
Мать ребёнка: Чичкова Нина Сергеевна
Сызрань, Сызрань, Самарская область
Смерть
15.06.2009