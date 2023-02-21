(Васильева) Клавдия Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Васильева) Клавдия Кирилловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мялицин Виктор Константинович

Рождение ребёнка
Около 1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мялицин Виктор Константинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мялицин Виктор Константинович

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
бердск, Новосибирская обл. Russian Federation
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