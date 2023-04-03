Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1768
Дата смертиМежду 1805 и 1816
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768
Отец: Фандей
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1790
Дочь: (Акинина) Пелагея
Отец ребёнка: Акинин Назар
Рождение ребёнка
1795
Сын: Акинин Василий
Отец ребёнка: Акинин Назар
Смерть
Между 1805 и 1816
Рождение ребёнка
1806
Сын: Акинин Федор
Отец ребёнка: Акинин Назар