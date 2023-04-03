Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1768

Дата смерти

Между 1805 и 1816

Пол

Женский

Отец

До 1750 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: Фандей

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1790

Дочь: (Акинина) Пелагея

Отец ребёнка: Акинин Назар

Рождение ребёнка
1795

Сын: Акинин Василий

Отец ребёнка: Акинин Назар

Смерть
Между 1805 и 1816
Рождение ребёнка
1806

Сын: Акинин Федор

Отец ребёнка: Акинин Назар

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