Вьялкина Марфа Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
26.05.1911
Дочь: Павла Дмитриевна
Отец ребёнка: Вьялкин Дмитрий Николаевич
Рождение ребёнка
1915
Отец ребёнка: Вьялкин Дмитрий Николаевич
Рождение ребёнка
22.03.1920
Сын: Вьялкин Владимир Дмитриевич
Отец ребёнка: Вьялкин Дмитрий Николаевич
Рождение ребёнка
1921
Сын: Вьялкин Василий Дмитриевич
Отец ребёнка: Вьялкин Дмитрий Николаевич
Рождение ребёнка
1923
Сын: Вьялкин Леонид Дмитриевич
Отец ребёнка: Вьялкин Дмитрий Николаевич
Рождение ребёнка
10.08.1926
Сын: Вьялкин Алексей Дмитриевич
Отец ребёнка: Вьялкин Дмитрий Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно