Вьялкина Марфа Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВьялкина Марфа Степановна

Вьялкина Марфа Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.05.1911

Дочь: Павла Дмитриевна

Отец ребёнка: Вьялкин Дмитрий Николаевич

Осташевская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1915

Сын: Вьялкин Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Вьялкин Дмитрий Николаевич

Осташевская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
22.03.1920

Сын: Вьялкин Владимир Дмитриевич

Отец ребёнка: Вьялкин Дмитрий Николаевич

Осташевская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1921

Сын: Вьялкин Василий Дмитриевич

Отец ребёнка: Вьялкин Дмитрий Николаевич

Осташевская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1923

Сын: Вьялкин Леонид Дмитриевич

Отец ребёнка: Вьялкин Дмитрий Николаевич

Осташевская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
10.08.1926

Сын: Вьялкин Алексей Дмитриевич

Отец ребёнка: Вьялкин Дмитрий Николаевич

Осташевская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вьялкин Дмитрий Николаевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close