Зуева Ольга Моисеевна
Место рождения
Дата рождения1860
Дата смерти1916
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Зеленино Тарасьевского прихода Лихвинского уезда Калужской губернии
Бракосочетание
1877
Муж: Зуев Иван Денисович
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Зуева Вера Ивановна
Отец ребёнка: Зуев Иван Денисович
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Зуева Елена Ивановна
Отец ребёнка: Зуев Иван Денисович
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Зуева Мария Ивановна
Отец ребёнка: Зуев Иван Денисович
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Зуева Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Зуев Иван Денисович
Рождение ребёнка
1896
Сын: Зуев Кирилл Иванович
Отец ребёнка: Зуев Иван Денисович
Рождение ребёнка
1899
Сын: Зуев Косьма/Кузьма Иванович
Отец ребёнка: Зуев Иван Денисович
Смерть
1916