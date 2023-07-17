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Зуева Ольга Моисеевна

Место рождения

Зеленино, Суворовский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1860

Дата смерти

1916

Пол

Женский

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Зеленино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
д. Зеленино Тарасьевского прихода Лихвинского уезда Калужской губернии
Бракосочетание
1877

Муж: Зуев Иван Денисович

Песковатское, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1885

Дочь: Зуева Вера Ивановна

Отец ребёнка: Зуев Иван Денисович

Песковатское, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1888

Дочь: Зуева Елена Ивановна

Отец ребёнка: Зуев Иван Денисович

Песковатское, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1890

Дочь: Зуева Мария Ивановна

Отец ребёнка: Зуев Иван Денисович

Песковатское, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1893

Дочь: Зуева Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Зуев Иван Денисович

Песковатское, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1896

Сын: Зуев Кирилл Иванович

Отец ребёнка: Зуев Иван Денисович

Песковатское, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1899

Сын: Зуев Косьма/Кузьма Иванович

Отец ребёнка: Зуев Иван Денисович

Песковатское, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
1916

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