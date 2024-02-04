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Суразакова Айсура Геннадьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.10.1989

Пол

Женский

Добавил:

ПБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1989

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Суразаков Василий Эдуардович

Рождение ребёнка
10.11.2006

Дочь: Суразакова Анастасия Васильевна

Отец ребёнка: Суразаков Василий Эдуардович

Рождение ребёнка
17.02.2010

Дочь: Суразакова Полина Васильевна

Отец ребёнка: Суразаков Василий Эдуардович

Рождение ребёнка
11.03.2016

Сын: Суразаков Тимур Васильевич

Отец ребёнка: Суразаков Василий Эдуардович

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