Суразакова Айсура Геннадьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.10.1989
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1989
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.11.2006
Дочь: Суразакова Анастасия Васильевна
Отец ребёнка: Суразаков Василий Эдуардович
Рождение ребёнка
17.02.2010
Дочь: Суразакова Полина Васильевна
Отец ребёнка: Суразаков Василий Эдуардович
Рождение ребёнка
11.03.2016
Сын: Суразаков Тимур Васильевич
Отец ребёнка: Суразаков Василий Эдуардович