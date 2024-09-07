Курляндцев Алексей
Место рожденияг. Москва
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
898
Дочь: Власенко (Курляндцева) Анна Алексеевна
Мать ребёнка: Курляндцева (Зырянова) Варвара Степановна
Рождение
1866
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Ссыльный
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1900
Дочь: Филатова (Курляндцева) Зоя Алексеевна
Мать ребёнка: Курляндцева (Зырянова) Варвара Степановна
Рождение ребёнка
1905
Сын: Курляндцев Петр Алексеевич
Мать ребёнка: Курляндцева (Зырянова) Варвара Степановна
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: От удара молнией