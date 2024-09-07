Курляндцев Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курляндцев Алексей

Место рождения

г. Москва

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
898

Дочь: Власенко (Курляндцева) Анна Алексеевна

Мать ребёнка: Курляндцева (Зырянова) Варвара Степановна

Рождение
1866

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Ссыльный
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Курляндцева (Зырянова) Варвара Степановна

Рождение ребёнка
Около 1900

Дочь: Филатова (Курляндцева) Зоя Алексеевна

Мать ребёнка: Курляндцева (Зырянова) Варвара Степановна

Рождение ребёнка
1905

Сын: Курляндцев Петр Алексеевич

Мать ребёнка: Курляндцева (Зырянова) Варвара Степановна

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: От удара молнией

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