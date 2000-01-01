Бурдей Евсей Ефстафьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1725
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725
Отец: Бурдей Ефстафий Иванович
Мать: Бурдей Агафья Антонова
Рождение ребёнка
1748
Дочь: Анастасия Евсеева
Мать ребёнка: Бурдей Анна (Есифова)
Рождение ребёнка
1751
Мать ребёнка: Бурдей Анна (Есифова)
Рождение ребёнка
1752
Сын: Бурдей Иоаким (Ефим) Евсеевич
Мать ребёнка: Бурдей Анна (Есифова)
Рождение ребёнка
1756
Сын: Бурдей Ефим Евсеевич
Мать ребёнка: Бурдей Анна (Есифова)
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Мария Евсеевна
Мать ребёнка: Бурдей Анна (Есифова)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бурдей Анна (Есифова)
Смерть
Неизвестно