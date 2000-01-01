Бурдей Евсей Ефстафьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бурдей Евсей Ефстафьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1725

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725

Отец: Бурдей Ефстафий Иванович

Мать: Бурдей Агафья Антонова

Рождение ребёнка
1748

Дочь: Анастасия Евсеева

Мать ребёнка: Бурдей Анна (Есифова)

Рождение ребёнка
1751

Сын: Бурдей Моисей Евсеевич

Мать ребёнка: Бурдей Анна (Есифова)

Рождение ребёнка
1752

Сын: Бурдей Иоаким (Ефим) Евсеевич

Мать ребёнка: Бурдей Анна (Есифова)

Рождение ребёнка
1756

Сын: Бурдей Ефим Евсеевич

Мать ребёнка: Бурдей Анна (Есифова)

Рождение ребёнка
1758

Дочь: Мария Евсеевна

Мать ребёнка: Бурдей Анна (Есифова)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бурдей Анна (Есифова)

Смерть
Неизвестно
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