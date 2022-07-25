Локуциевский Валентин Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.02.1949
Дата смерти25.07.2022
ПолМужской
Отец
ЖенаНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1949
Отец: Локуциевский Виктор Францевич
Мать: Локуциевская Нина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Локуциевская Инна Валентиновна
Мать ребёнка: Локуциевская Надежда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Локуциевская Наталья Валентиновна
Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Смерть
25.07.2022