Локуциевский Валентин Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛокуциевский Валентин Викторович

Локуциевский Валентин Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.02.1949

Дата смерти

25.07.2022

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1949

Отец: Локуциевский Виктор Францевич

Мать: Локуциевская Нина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Локуциевская Инна Валентиновна

Мать ребёнка: Локуциевская Надежда

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Локуциевская Наталья Валентиновна

Мать ребёнка: не указана

Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
25.07.2022
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close