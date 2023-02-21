Миловидов Сергей Михайлов

Миловидов Сергей Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1859 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
06.11.1888 ст.
Рождение ребёнка
11.09.1889 ст.
Сын: Миловидов Павел Сергеевич
Мать ребёнка: Миловидова Юлия Васильевна
Рождение ребёнка
16.12.1900 ст.
Сын: Миловидов Виталий Сергеевич
Мать ребёнка: Миловидова Юлия Васильевна