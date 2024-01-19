Миловидов Сергей Михайлов 08.10.1858 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Миловидов Сергей Михайлов

Автор
ИЕ
Ефремов И.

мужской, родился 08.10.1858 ст., Воскресенское, Камешковский муниципальный район, Владимирская область

умер Неизвестно

Отец
Миловидов Михаил Николаев1825 ст. г.р.
Мать
Миловидова Дарья Васильева1827 ст. г.р.
Супруги
Миловидова (Преображенская) Юлия Васильева09.07.1864 ст. г.р.
Дети
Миловидов Павел Сергеевич11.09.1889 ст. г.р.
Миловидов Виталий Сергеевич16.12.1900 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1858 ст.

Отец: Миловидов Михаил Николаев

Мать: Миловидова Дарья Васильева

Воскресенское, Камешковский муниципальный район, Владимирская область

Крещение
12.10.1858 ст.
Воскресенское, Камешковский муниципальный район, Владимирская область

Образование
С Неизвестно по 1888 ст.
Владимир, город Владимир, Владимирская область

Владимирская Духовная Семинария

Место жительства
С 18.10.1888 ст.
Кочнево, Ивановский муниципальный район, Ивановская область

Определён на священническое место. Владимирские епархиальные ведомости, 1888г. №21. Стр.394

Бракосочетание
06.11.1888 ст.

Жена: Миловидова (Преображенская) Юлия Васильева

Кочнево, Ивановский муниципальный район, Ивановская область

Рождение ребёнка
11.09.1889 ст.

Сын: Миловидов Павел Сергеевич

Мать ребёнка: Миловидова (Преображенская) Юлия Васильева

Кочнево, Ивановский муниципальный район, Ивановская область

Рождение ребёнка
16.12.1900 ст.

Сын: Миловидов Виталий Сергеевич

Мать ребёнка: Миловидова (Преображенская) Юлия Васильева

Кочнево, Ивановский муниципальный район, Ивановская область

Награда
1901 ст.
Кочнево, Ивановский муниципальный район, Ивановская область

Пожалован набедренником. Владимирские епархиальные ведомости. 1901. №23. стр.23

Награда
1906 ст.
Кочнево, Ивановский муниципальный район, Ивановская область

Пожалован скуфьёй Владимирские епархиальные ведомости. 1906. №11. стр.72.

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.