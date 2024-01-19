Миловидов Сергей Михайлов
мужской, родился 08.10.1858 ст., Воскресенское, Камешковский муниципальный район, Владимирская область
умер Неизвестно
ОтецМиловидов Михаил Николаев1825 ст. г.р.
МатьМиловидова Дарья Васильева1827 ст. г.р.
Супруги
Миловидова (Преображенская) Юлия Васильева09.07.1864 ст. г.р.
Дети
Миловидов Павел Сергеевич11.09.1889 ст. г.р.
Миловидов Виталий Сергеевич16.12.1900 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1858 ст.
Воскресенское, Камешковский муниципальный район, Владимирская область
Крещение
12.10.1858 ст.
Воскресенское, Камешковский муниципальный район, Владимирская область
Образование
С Неизвестно по 1888 ст.
Владимир, город Владимир, Владимирская область
Место жительства
С 18.10.1888 ст.
Бракосочетание
06.11.1888 ст.
Рождение ребёнка
11.09.1889 ст.
Сын: Миловидов Павел Сергеевич
Мать ребёнка: Миловидова (Преображенская) Юлия Васильева
Рождение ребёнка
16.12.1900 ст.
Сын: Миловидов Виталий Сергеевич
Мать ребёнка: Миловидова (Преображенская) Юлия Васильева
Награда
1901 ст.
Награда
1906 ст.
Смерть
Неизвестно