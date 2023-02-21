Миловидов Сергей Михайлов

Миловидов Сергей Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миловидов Сергей Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1859 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
06.11.1888 ст.

Жена: Миловидова Юлия Васильевна

Кочнево, Ивановский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
11.09.1889 ст.

Сын: Миловидов Павел Сергеевич

Мать ребёнка: Миловидова Юлия Васильевна

Кочнево, Ивановский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
16.12.1900 ст.

Сын: Миловидов Виталий Сергеевич

Мать ребёнка: Миловидова Юлия Васильевна

Кочнево, Ивановский муниципальный район, Ивановская область
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