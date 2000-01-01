Шмидт Schmidt Иоганнес Николаусович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шмидт Schmidt Иоганнес Николаусович

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Место рождения

Эвендорф

Дата рождения

1684

Дата смерти

13.11.1762

Пол

Мужской

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1684

Отец: Шмидт Schmidt Николаус

Мать: Шмидт Schmidt Апполония

Эвендорф
Рождение ребёнка
1710

Сын: Шмидт Schmidt Иоганнес (Бубулкус) Иоганнесович

Мать ребёнка: Шмидт Schmidt Мария

Эвендорф
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шмидт Schmidt Мария

Смерть
13.11.1762
Эвендорф
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