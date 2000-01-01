Шмидт Schmidt Иоганнес Николаусович
Место рожденияЭвендорф
Дата рождения1684
Дата смерти13.11.1762
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1684
Отец: Шмидт Schmidt Николаус
Мать: Шмидт Schmidt Апполония
Эвендорф
Рождение ребёнка
1710
Сын: Шмидт Schmidt Иоганнес (Бубулкус) Иоганнесович
Мать ребёнка: Шмидт Schmidt Мария
Эвендорф
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шмидт Schmidt Мария
Смерть
13.11.1762
Эвендорф