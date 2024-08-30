Стебунова ПЕЛАГЕЯ Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стебунова ПЕЛАГЕЯ Борисовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1909

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

мк
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Стебунов Борис Григорьевич

Мать: Тересова Александра

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1937

Дочь: Крапчитова Дюкарева Валентина Николаевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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