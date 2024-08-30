Стебунова ПЕЛАГЕЯ Борисовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1909
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: Стебунов Борис Григорьевич
Мать: Тересова Александра
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Крапчитова Дюкарева Валентина Николаевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно