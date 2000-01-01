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Black (Бляхман) Гинда-Лея Лейбовна
Black (Бляхман) Гинда-Лея Лейбовна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1891
Пол
Женский
Отец
Black Лейб Маньевич
1865 г.р.
Мать
Бляхман (Safro) Песя-Фейга Мордуховна
1864 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Отец:
Black Лейб Маньевич
Мать:
Бляхман Песя-Фейга Мордуховна
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