Black (Бляхман) Гинда-Лея Лейбовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиBlack (Бляхман) Гинда-Лея Лейбовна

Black (Бляхман) Гинда-Лея Лейбовна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1891

Пол

Женский

Отец

1865 г.р.

Мать

1864 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: Black Лейб Маньевич

Мать: Бляхман Песя-Фейга Мордуховна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close