Рыжих Василий Сергеевич ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Рыжих Пелагея Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Рыжих Ефросинья Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Рыжих Александра Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно