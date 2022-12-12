Кошовой Евфим Косьмич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1858
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
1858
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
05.02.1878
Ф. 679, о. 10, д. 67, файл 848 (стр. 551), запись 3 https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6X34-2XJV
Рождение ребёнка
1880
Мать ребёнка: Кошовая Мелания Емельяновна
Рождение ребёнка
28.06.1881
Мать ребёнка: Кошовая Мелания Емельяновна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6X3T-HLB5
Рождение ребёнка
15.05.1883
Мать ребёнка: Кошовая Мелания Емельяновна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6X3G-41R3
Рождение ребёнка
23.12.1885
Сын: Кошовой Евфимий Евфимович
Мать ребёнка: Кошовая Мелания Емельяновна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6X3Y-FBSC
Рождение ребёнка
26.03.1888
Дочь: Христенко Матрона Евфимовна
Мать ребёнка: Кошовая Мелания Емельяновна
Селище, Чернігівська область
Ф. 679, о. 10, д. 398, файл 54 (стр. 165), запись 13 https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6X3R-QKDL и https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6X3Y-JQ41 | Александро-Невская церковь
Рождение ребёнка
28.11.1890
Мать ребёнка: Кошовая Мелания Емельяновна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6X3G-41R9
Рождение ребёнка
05.08.1893
Сын: Кошовой Антоний Евфимович
Мать ребёнка: Кошовая Мелания Емельяновна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6X3P-TVPN
Рождение ребёнка
15.06.1896
Дочь: Евфимия Евфимовна
Мать ребёнка: Кошовая Мелания Емельяновна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XQD-Z7FM
Рождение ребёнка
28.09.1901
Мать ребёнка: Кошовая Мелания Емельяновна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6X35-MPC7
Смерть
Неизвестно