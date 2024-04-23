Анна Степановна
Место рождения
Дата рождения1834
Дата смерти14.07.1902
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: Степан Максимович
Мать: Домна Фёдоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сидор Фёдорович
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.01.1873
Сын: Тимофей Сидорович
Отец ребёнка: Сидор Фёдорович
Рождение ребёнка
17.06.1874
Дочь: Елена Сидоровна
Отец ребёнка: Сидор Фёдорович
Рождение ребёнка
16.02.1876
Дочь: Агафья Сидоровна
Отец ребёнка: Сидор Фёдорович
Рождение ребёнка
07.01.1878
Дочь: Домника Сидоровна
Отец ребёнка: Сидор Фёдорович
Рождение ребёнка
12.10.1879
Сын: Азар Сидорович
Отец ребёнка: Сидор Фёдорович
Смерть
14.07.1902