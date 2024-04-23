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Анна Степановна

Место рождения

Карпово, Нелидовский, Тверская область

Дата рождения

1834

Дата смерти

14.07.1902

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: Степан Максимович

Мать: Домна Фёдоровна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сидор Фёдорович

Место жительства
Неизвестно
Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
11.01.1873

Сын: Тимофей Сидорович

Отец ребёнка: Сидор Фёдорович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
17.06.1874

Дочь: Елена Сидоровна

Отец ребёнка: Сидор Фёдорович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
16.02.1876

Дочь: Агафья Сидоровна

Отец ребёнка: Сидор Фёдорович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
07.01.1878

Дочь: Домника Сидоровна

Отец ребёнка: Сидор Фёдорович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
12.10.1879

Сын: Азар Сидорович

Отец ребёнка: Сидор Фёдорович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Смерть
14.07.1902

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