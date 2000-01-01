Климова (Степаничева) Елена
Место рожденияНе указано
Дата рождения1911
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: Степаничев Филипп
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1930
Сын: Климов Александр
Отец ребёнка: Климов Андрей
Рождение ребёнка
?.06.1932
Дочь: Зудина Татьяна
Отец ребёнка: Климов Андрей
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Ульянова Полина
Отец ребёнка: Климов Андрей
Рождение ребёнка
05.05.1941
Дочь: Лукьянова Мария
Отец ребёнка: Климов Андрей
Рождение ребёнка
13.09.1945
Дочь: Золотых Нина
Отец ребёнка: Климов Андрей
Рождение ребёнка
08.08.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Климов Андрей
Рождение ребёнка
?.04.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Климов Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Климов Иван
Отец ребёнка: Климов Андрей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Климов Андрей
Смерть
Неизвестно